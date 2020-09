Gave fra hatte-elsker: Karl Bovins hat fra Bahrain får nyt hjem

- For mange år siden fik jeg Karl Bovins arabiske hat af hans datter Ingrid »Bølle« Bovin, som jeg kendte. Den skal du have - du går jo altid med hatte, sagde hun.

- Men den her var for fin til at gå med, så jeg har haft den hængende hjemme på et tøjstativ oppe over en japansk brude-kimono, siger Gitte Hededam.

- Det har betydet meget for mig, at Ingrid gav mig sin fars hat, men jeg har altid vidst, at hatten ikke skulle ende hos mig, og at kunstmuseet på et tidspunkt skulle have den overdraget.