Garner blev fejret for fuld udblæsning: Så kom humør-jazzen til festivalen

- Så er der lidt solo, ikke for meget, og så et fælles kor for alle instrumenter, ligesom i et Count Basie-bigband. Det er opskriften på et Errol Garner-nummer, sagde Nicolas Kock.

Gunde on Garners arbejdstitel er »songs that could have been played by Erroll Garner - if he had known them«.