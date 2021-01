Distriktspsykiatrien i region Sjælland er i gang med en større omlægning, men garanterer at det vil give bedre forhold for psykisk sårbare borgere.

Garanterer at psykiatriændringer er til det bedre

Region Sjælland vil ændre i distriktspsykiatrien og det får også konsekvenser for psykisk sårbare borgere i Odsherred Kommune, for regionen vil gennemgå alle patientsager, og udskrive færdigbehandlede, hvilket får betydning for cirka 50 borgere fra Odsherred. Ifølge vicedirektør Søren Bredkjær, fra region Sjællands psykiatriledelse, består "øvelsen" i, at få afsluttet de velbehandlede patienter. På den måde frigøres ressourcer til en udvidelse af de psykiatriske tilbud, som et led i en udmøntning af finanslovsmidler til en styrket psykiatri.

