Se billedserie Museumsinspektør Thomas Lund Johansen med det store, mere end 200 år gamle anker fra krigsskibet »Prinds Christian Frederik« i laden, hvor det nu restaureres, og hvor man kan følge arbejdet - som en del af en af Odsherreds store historier. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Gammelt anker skal ikke gemmes væk på bunden af et magasin - det skal fortælle historie

Odsherred - 18. februar 2021 kl. 13:58 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

I sidste uge blev det mere end 200 år gamle anker fra linieskibet »Prinds Christian Frederik« løftet med kran fra pladsen foran Odsherreds Museum på Annebjerggård i Nykøbing Sjælland og ind i oldtidsladen, hvor det nu skal restaureres.

Planen er, at det skal være en fast del af museets fremtidige formidling af historien om det sidste store, linieskibs kamp mod den britiske flåde ved Sjællands Odde 22. marts 1808.

Det var her, den legendariske søhelt P. Willemoes fik skudt hovedet i stykker af en kanonkugle.

Ankeret stod i mange år uden for Stenstrup Museum.

Da Odsherreds Kulturhistoriske Museum - nu Odsherreds Museum - blev dannet i 2002, overgik ankeret og de øvrige effekter hertil.

Siden har det ligget foran Annebjerggård som vartegn.

Tidligere museumsinspektør Jan Jacobsen oplyser, at ankeret er kommet med op i et fiske-trawl. Med placeringen af ankeret kan det fastslås at høre til »Prinds Christian Fredrik«, har Jan Jacobsen oplyst.

Så snart museet får lov til at åbne efter corona-nedlukningen, vil gæsterne kunne se ankeret på den nye plads i laden og følge arbejdet, når en konservator skal restaurere og konservere det, så det er bevaret for eftertiden.

- Vi glæder os over, at ankeret nu er bevaret for eftertiden, men det er ikke meningen, at det skal gemmes væk.

- Historien om søslaget ved Sjællands Odde i 1808 er så stærk, at vi vil fokusere på den som en af de særligt gode Odsherred-historier, der også vil vække genklang nationalt, siger museumsdirektør Eskil Vagn Olsen, Museum Vestsjælland.

- Senere på året vil vi begynde at lave formidling omkring ankeret og den kanon fra »Prinds Christian Frederik«, som vi har liggende, og andre effekter fra skibet, siger direktøren.

- »Prinds Christian Frederik« var flådens sidste, store linieskib, fortæller Museumsinspektør Thomas Lund Johansen, Odsherreds Museum.

- Et gigant-stort, kraftfuldt krigsskib, datidens krydser eller hangarskib - ødelæggende, hvis det kom ud af tågen. Der var gået 1600 egetræer til at bygge skibet. Englænderne var virkelig bange for det og jagtede det aktivt.

- I marts 1808 skulle det støtte op om hjælpetropper til København, imod britiske flådestyrker, fortæller Thomas Lund Johansen.

»Prinds Christian Frederik« blev indhentet og kom i ildkamp med britiske krigsskibe ved Sjællands Odde. Skibet blev hårdt beskadiget, og kaptajn C.W. Jessen måtte opgive, men satte skibet hårdt på grund. Briterne kunne ikke få skibet fri og stak det i brand, og det sprang i luften, da ilden nåede krudtdepotet.

69 søfolk omkom under slaget, blandt andre den 24-årige søløjtnant Peter Willemoes. De omkomne blev begravet i en fællesgrav ved Odden Kirke.

- Som museum kommer vi ikke uden om Willemoes og slaget ved Sjællands Odde. Det her er en af de store, lokale historier - spændende både for odsinger og de mange gæster. Hvert år markerer man på Søværnets Våbenskole på Gniben dagen for slaget ved Sjællands Odde, hvor Willemoes mistede livet, siger Thomas Lund Johansen.

- Dengang Willemoes levede, var han et kæmpestort »navn« - han havde kendis-status - mændene ville kopiere hans flotte frisure, han smeltede kvindehjerter, han blev inviteret med til fester for at kaste stjernestøv. Han var hot, Grundtvig skrev om ham, fortæller museumsinspektøren.

- Willemoes var kun 24 år gammel, da han mistede livet ved Sjællands Odde, og han blev jo nærmest en mytologisk figur. Han blev ramt i hovedet af en kanonkugle, der blotlagde hans hjerne, og hans sidste ord var efter sigende »jeg har ondt i hovedet« - og så døde han, fortæller Thomas Lund Johansen.