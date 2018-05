Gammel sti gjort klar

Se billedserie Den gamle skolesti indbyder til et flot vue over Egebjerg-halvøen og fjordene. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Odsherred - 20. maj 2018 kl. 09:10 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi ønskede at bevare og vedligeholde den gamle skolesti i Frenderup. Det er et gammelt kulturspor, som har været brugt i generationer af ikke bare skolebørn, men også bønder, der skulle op til møllen eller smeden i Frederup. Skolestien var på den måde også en slags markvej.

Peter Løn Sørensen fra Æbleværkstedet Nonnetit er en kendt naturformidler i Odsherred. Og han glæder sig over, at den gamle skolesti endelig blevet helt genetableret. Og det er sket i et projekt, hvor Nonnetit har fået økonomiske tilskud fra Velux Fonden, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening.

Tidligere gik skolestien gennem en gårdsplads, men stien er nu blevet lagt udenom den. Skolen i Frenderup blev oprettet i 1872, men stien forsvandt, da behovet for den blev mindre. Men for et par år siden fik Peter Løn Sørensen kontakt til de berørte lodsejere, som var med på forslaget om at genetablere skolestien.

- Jeg forklarede, at idéen var, at man kan komme ud i landskabet og få de gode historier om lokalsamfundet. Vi har haft en fantastisk god dialog, og naboerne til stien er blevet koblet på et sti-lav, som nu plejer stien i samarbejde med æbleværkstedet, fortæller Peter Løn Sørensen.