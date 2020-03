Vinduerne på Dragsholm Slot trænger til en større renovering, men først skal der findes 10 mio. kr. og opnås tilladelse fra kulturarvsstyrelsen, og den opgave er Thomas Kjeldfred gået i gang med. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Gamle vinduer koster 10 mio. kr.

Odsherred - 10. marts 2020 kl. 15:18 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagregn kan mærkes ved flere af bordene i spisehuset på Dragsholm Slot, andre steder bider vinden i skulderen på gæsterne når vindretningen er skæv, og i det hele taget trænger alle vinduerne på Dragsholm Slot til renovering.

185 vinduer er der på det smukke 800 år gamle slot, og i sidste uge sad Thomas Kjelfred, der er »head of projects« på slottet, til møde med to arkitekter, der skal hjælpe med en plan for, hvordan og hvornår vinduerne skal renoveres.

De mange vinduer ser pæne ud på afstand, men når man kommer tæt på, kan man se, at mange af dem er ved at falde fra hinanden, så renoveringen er preserende.

Opgaven med at få lagt en plan for vindues-renoveringen betyder blandt andet, at kulturarvsstyrelsen skal ind over og godkende både metode og materialer, for slottet er fredet.

For menigmand syner renovering af vinduer måske ikke af det store, men når hvert vindue anslås at koste over 50.000 kr. per styk, løber budgettet op omkring 10 mio. kroner, så det er ikke noget man gør i en håndevending.

»Det her er et projekt som vi godt kunne tænke os ikke at lave, men vinduerne skriger på os, og der er steder, hvor vi har måtte sætte lister på for at det ikke skal blæse for meget ind, og det er vi ikke super stolte af, men det handler både om varmeøkonomi, klimabevidsthed og selvfølgelig også om komfort for vores gæster,« siger Thomas Kjelfred.