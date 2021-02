Hanne Pigonska er den lokale Venstre bestyrelses kandidat som spidskandidat, men hun er også blevet flere medlemmers undskyldning for at forlade partiet. Foto: Peter Andersen

Gamle venner slås om Venstres stemmer

Det er gamle venner der i disse dage slås i Venstre i Odsherred, og som et af balladens midtpunkter står Hanne Pigonska.

Hun har været i politik længe nok til at vide, at det kan være et råt »game,« men hun er alligevel smule overrasket over, at adskillige medlemmer har meldt sig ud af partiet, og to byrådskolleger er blevet løsgængere, blot fordi hun er i spil som spidskandidat til kommunalvalget i november.