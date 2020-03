Gamle Odsherred-film på museum

- Materialet er ikke digitaliseret, hvilket er en forudsætning for at få det på hjemmeside, Youtube mm. Museet har et ønske om at få materialet digitaliseret. Det er et meget stort og bekosteligt arbejde at få gjort, så der skal findes eksterne midler til dette. I første omgang ville det være oplagt at få en sammenredigeret udgave af boghandler Gunnar Rasmussens materiale digitaliseret. Der er tale om en sammenredigering udarbejdet af museet i 1981. Det agter museet at rejse midler til, fortæller Eskil Vagn Olsen.