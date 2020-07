Gæsterne vælter bare ind i zoo

Odsherred Zoo Rescue har det rigtig godt. Det fortæller parkens direktør til flere medier, og grunden er, at den zoologiske have både har nydt godt af Folketingets hjælpepakker, men også nedsat entre og fuldt bookede sommerhuse har været balsam for en martret dyrepark.

Parkens direktør, Joan Thygesen, fortæller til TV2 Øst, at de har dobbelt så mange besøgende i dyreparken som på samme tid sidste år, og at hun regner med at sæsonen kan bære at holde åbent til den 30.november.