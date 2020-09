Gæsterne er begyndt at strømme ud for at se formidlingsprojektet allerede før indvielsen lørdag den 12. september. Torsdag fik Nationalmuseets ekspert Flemming Kaul (tv.) og udstillingsarkitekt Uffe Kurtzweil (i midten) besøg af flere hold gæster, da de skulle færdiggøre installationen.

Gæsterne strømmer til Solvognens fundsted - inden indvielsen

- Vi havde jo håbet, at vi kunne gøre det til en stor, offentlig indvielsesfest, hvilket desværre ikke kan lade sig gøre på grund af coronaen, men heldigvis kan vi se, at folk allerede selv er begyndt at tage ud for at se og opleve projektet.