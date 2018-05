Kirsten Krabbenhøft har været frivillig gældsrådgiver i mange år. Foto: Jesper Danscher Foto: Jesper Danscher

Gældsrådgivning mangler frivillige

Odsherred - 23. maj 2018 Af Helene MacCormac

Mange mennesker har en gæld, som virker helt umulig at slippe af med, men man kan faktisk godt leve lykkeligt, selv om man kun på langt sigt - eller måske aldrig - kommer af med den. En tur rundt om en frivillig økonomisk rådgivning kan måske hjælpe. Det ved man i Odsherred, hvor frivillige rådgivere har siddet klar med rådgivning til trængte borgere igennem flere år. Lige nu står Dansk Folkehjælp, som har overtaget rådgivningen, og mangler to-fire frivillige rådgivere for at kunne dække behovet. Der er cirka 40 familier, som hvert år søger hjælp til gældsrådgivning i Odsherred.

Rådgiverne, som man søger, må meget gerne have en finansiel eller anden relevant faglig baggrund som bankrådgiver, revisor, bogholder, socialrådgiver eller tilsvarende. Rådgivningen er anonym og uvildig i forhold til kommune og banker. Det er typisk et par timer om ugen - eller hver anden uge - man skal stå til rådighed. Opgaven er at bringe overblik via budget og kreditoroversigt, afbetalingsplaner og eventuel korrespondance frem og tilbage mellem kreditorer og gældsrådgivere

- Vi oplever et ganske stort behov for sådan en uvildig og frivillig rådgivning, specielt i disse tider, hvor gældsramte familier ikke rigtig har andre steder at gå hen, fortæller Kirsten Krabbenhøft, der har været frivillig rådgiver i mange år.

Dansk Folkehjælp inviterer interesserede til et informationsmøde på biblioteket i Nykøbing torsdag den 24 maj kl. 16.30, hvor rådgiver Kirsten Krabbenhøft og John Pedersen fra Dansk Folkehjælp vil fortælle om den frivillige rådgivning.