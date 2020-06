Sidste år døde alle fisk af et muligt udslip af kvælstof i gadekæret, og Jørgen Preuss fra Vig Familieby påtog sig opgaven med at indsamle de døde fisk.

Gadekær tømmes for vand

Odsherred - 24. juni 2020 kl. 15:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ænderne i Vigs gadekær, som normalt er forkælede fjerkræ med eget hus og masser af brødkrummer fra forbipasserende, kommer muligvis til at praktisere tørsvømning den kommende fredag. Det gamle gadekær skal nemlig igennem en ordentlig omgang rengøring, og det indebærer, at kæret simpelthen skal tømmes for vand i en periode.

Det er Vig Familieby og dens miljøpatrulje »Skønhed og Skrald«, som rykker ud. Projektet er støttet af Vig Handelsforening, og til at tage sig af den omfattende opgave med på et par timer at tømme andedammen for vand kommer der hjælp fra Alex Slamsugnings store maskiner og en flok pensionerede brandmænd.

Gadekæret i Vig havde tidligere en større bestand af farvestrålende karper og ål, som for et år siden alle døde på grund af iltsvind eller en form for udslip af kvælstof, som har sat gang i en overproduktion af alger i gadekæret.

- Det er lidt som et badekar, hvor vi nærmest trækker bundproppen ud, og så løber det meste af vandet ud af sig selv. De godt 30 kubikmeter slam, der er tilbage, suger vi op i slamsugeren og renser vandet fra, så vi kun tager slammet med, siger Dennis Berdaskewitsch fra Alex Slamsugning i Vig.

Vigs gadekær blev renoveret og renset op tilbage i 1986, hvor det i første omgang var Solvognens Venner, som tog sig af den lille oase ved byens kirke. Siden har handelsforeningen taget over. Det er også dens medlemmer, som har stået for at passe det store springvand og andehuset ude midt i kæret.

- Vi sætter fiskene i baljer, fjerner også siv og dunhammer, og alle de tomme øldåser og andre ting, der er kastet i gadekæret, og så kan det hele starte forfra igen med rent vand, siger Dennis Berdaskewitsch, som tager hul på opgaven ved 13-tiden fredag.