Gården der er værd at bevare

Lodsoldermandsgården i Rørvig er nok slidt, men den er en bevaringsværdig bygning, der er værd at værne om og det har kulturministeriet sat ord på i en ni sider lang oversigt over gårdens fredningsværdier. I oversigten, der baserer sig på besøg på gården, beskrives dens arkitektoniske, miljømæssige og kulturhistorie værdier.

Særligt fremhæves gårdens traditionelle byggeskik og ensartede materialeholdning, der ifølge ministeriet har skabt et særdeles helstøbt bygningsanlæg, og på brugen af fyldigt tømmer til blandt andet gårdens bindingsværk, i en tid, hvor tømmer ellers var en mangelvare på egnens magre jorder, er der vidnesbyrd om, at gården i sin datid var blandt de fornemmeste bygninger i Rørvig.

Kulturministeriet har tre mindre ændringsforslag til gårdens ejer. Det anbefales blandt andet, at han ændrer vestlængens kvist mod gården, så den bedre harmonerer med bygningens alder. Samtidig foreslås det, at det sortopstolpede bindingsværk kalkes over »stok og sten, da dette er den historisk korrekte fremtoning for egnens bindingsværk.« Og så anbefales det, at også det sortstolpede bindingsværk i interiøret overpudses eller kalkes »over stok og sten.«