Går nye banko-veje i coronaens skygge

Odsherred - 30. april 2020 kl. 20:32

Af Marianne Nielsen

Onsdag aften var der premiere på facebook-banko arrangeret af Idrættens Venner i Asnæs.

Onsdagens online-spil var gratis, fordi man lige ville teste, hvordan det fungerede, men der var stadig gevinster at hente for de der deltog. Fremover skal man betale en 50'er for at være med til bankospillet.

Den digitale form for banko, er en direkte følge af nedlukningen af Danmark, som foreningen i Asnæs virkelig har hunnet mærke.

Det ugentlige bankospil, der hver gang samlede mellem 140 og 200 spillere i forsamlingshuset, blev lukket ned med forsamlingsforbuddet og det satte samtidig en stopklods for planerne om et stort fødselsdagsbanko-arrangement i hallen i anledning af foreningens 50 års fødselsdag.

Samtidig er der heller ikke udsigt til, at Nordvestsjællands største loppetorv bliver en realitet indenfor overskuelig fremtid.

- Det er meget trist, for der bliver ikke noget loppetorv nu. Vi må jo ikke samles og vi ved jo ikke, hvordan de frigiver forsamlingsforbuddet til september, så selvom der må forsamles 500 mennesker og holder to meters afstand, så kan det ikke lade sig gøre. Så det ser sort ud, siger formand for Idrættens Venner i Asnæs, Arne Søgaard Hansen.

Bankospillet og loppetorvet indbragte sidste år foreningen mere end en million kroner, som blev fordelt ud på de syv foreninger, der er samlet under Idrættens Venner i Asnæs.

Derfor er Idrættens Venner i Asnæs nødt til at se sig om efter andre muligheder for at tjene penge til foreningerne.

Derfor bankospillet via Facebook, hvor inspirationen er hentet fra et lignende arrangement i Knabstrup med deltagere fra hele landet - i alt 230 digitale bankospillere.

- Vi gør det for at se om vi kan tjene bare lidt penge. Vi går også med overvejelser om en form for dørsalg eller onlinesalg af effekter fra lageret, siger Arne Søgaard Hansen.

Hvornår og om det bliver realiseret, vil han ikke spå om.

Selve lageret og sorteringen af indkomne effekter er lukket ned, ligesom muligheden for at aflevere brugte ting og sager på genbrugsstationerne i Hønsinge og Fårevejle også er indstillet indtil videre.

- Det er jo primært pensionister, der sorterer effekterne, og de er jo særligt udsatte, forklarer han.