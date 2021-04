Går hårdt til minister: Slåltaler er ikke nok

Onsdag er miljøministeren indkaldt til samråd i Folketinget om det Odsherred-lokale firma Dansk Tang, der bøvler med exceptionel lang sagsbehandlingstid hos Kystdirektoratet for at få tilladelse til udvidelse af deres tangfarme, og det lokalt valgte folketingsmedlem, Jacob Jensen (V), er klar til at gå hårdt til ministeren.

»Vi ønsker at afkræve ministeren svar på, hvorfor en sagsbehandling i Kystdirektoratet i dette tilfælde skal tage over et år, og hvorfor der kræves et depositum på 100.000 kr. fra denne type virksomheder, når det forventes, at man kan fjerne de få tang-liner, der bruges, for en pris på under 10.000 kr. Mange taler i skåltaler om grøn omstilling, innovation og jobs i provinsen, men når det så er muligt, så bremses det i bureaukrati og lang sagsbehandling,« siger han.