Fyring kostede på bundlinjen i Geopark Odsherred

Odsherred - 19. april 2018 kl. 09:30 Af Marianne Nielsen

Et minus på 8.954 kroner efter skat. Sådan ser bundlinjen ud for Fonden for Geopark Odsherreds 2017-regnskab, som netop er blevet offentliggjort.

Underskuddet skyldes ifølge ledelsens beretning en afskedigelsessag, og set i det lys er det lille minus tilfredsstillende.

Geoparkdirektør Hans- Jørgen Olsen kalder underskuddet forventeligt.

- For 2018 er der lagt et budget, der er i balance i form af et mindre overskud, oplyser han videre overfor Nordvestnyt.

Sidste år præsenterede fonden et overskud på 165.000 kroner efter skat.

Det var i oktober sidste år, at vejene skiltes for kvinden, der om nogen har været med til at formulere, kommunikere og etablere geoparken, Nina Lemkow, og Geopark Odsherred.

Fonden Geopark Odherred er stiftet i 2015 og overtog i 2016 ansvaret for afviklingen af den årige Geopark Festival.