Fylder 50 år: Han sætter spor i landskabet

Odsherred - 16. februar 2021

Jacob Kamp, Nørre Asmindrup, landskabsarkitekt der sidste år var med til at skabe projektet med landskabs- og formidlings-installationen ved Solvognen fundsted i Trundholm Mose, partner i tegnestuen 1:1 Landskab i Valby, tidligere formand for Danske Landskabsarkitekter, fylder 50 år onsdag den 17. februar.

Han har med visionære projekter og stærkt engagement i landskabskunsten sat sig tydelige spor i dansk landskabsarkitektur. Sammen med Trine Trydeman har han tegnestuen 1:1 Landskab, som står bag flere prisbelønnede projekter.

Fra 2000-2008 var Jacob Kamp aktiv i redaktionsudvalget for fagbladet Landskab og blev i 2010 valgt som formand for Danske Landskabsarkitekter.

Han bidrager til udviklingen af de kunstneriske fag som medlem af Akademiraadet (bestyrelsen i Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster), hvor han er dirigent.

I de senere år har 1:1 Landskab gjort sig bemærket med skybruds-projektet i Scandiagade i Københavns Sydhavn, hvor der er skabt et innovativt byrum med oplevelser for beboerne. For nylig åbnede Smedetoften i Københavns Nordvest.

Af andre projekter kan nævnes Grønttorvsparken i Valby og Solvognens Fundsted i Trundholm Mose.

Her har Jacob Kamp og 1:1 Landskab i 2020 - sammen med Uffe Peter Kurtzweil fra Kurtzweil Udstillingsarkitekter og arkitekt Rasmus Iversen, Tegnestuen Vi ARK - kreeret en landskabs- og formidlings-installation.

Området er blevet indkranset med et cirkulært hegn. Gæsterne går gennem to enorme, buede metalporte med formidling af bronzealderens soldyrkelse; som en sprække der fører ind til en anden verden, en anden tidsalder, i et slynget forløb gennem mosens unikke natur, inspireret af ornamentikken på Solvognens skive. Frem til endnu en port-sprække til selve fundstedet med mindestenen.

Jacob Kamp er vokset op i Aalborg. Faderen var anlægsgartner, og Jacob Kamp tilbragte mange timer i haver og på byggepladser med at gå til hånde. Han drømte om at blive arkitekt, men fritiden gik med at tegne haver, så landskabsarkitekturen blev den perfekte interesse-fusion.

Han blev uddannet fra École Nationale Superièure du Paysage i Versailles i Frankrig og fra Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole i København.

Privat danner Jacob Kamp par med Klaus Bondam. Efter mange år på Nørrebro flyttede parret i 2011 til Odsherred, hvor de overtog professor i landskabsarkitektur Jørn Palle Schmidts ejendom lidt udenfor Nørre Asmindrup.

På den store landejendom dyrker parret grøntsager i en kæmpe køkkenhave, passer køer, kaniner og høns og har altid et nyt projekt i gang.