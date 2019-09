Fy-ord kan løse sagspukkel

I Odsherred Kommune overvejes det om der skal hyres flere konsulenter, for at få has på en stor mængde bygge- og miljøsager, der er ubehandlede.

Odsherred - 21. september 2019 kl. 13:04 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er lidt et fy-ord, men i Odsherred Kommune overvejer politikerne om de skal hyre flere konsulenter. Ikke over en bred kam, men for at hjælpe med at få has på stigningen i ubehandlede erhvervssager, hvor virksomheder søger om tilladelse til bygge- og miljøprojekter.

I det første halve år af 2019 har Odsherred Kommune modtaget 130 sager, hvilket er 63 flere end året før. Det betyder, at kommunen ikke kan overholde deres servicemål på fire ugers sagsbehandlingstid, og i foråret blev der bevilget konsulenttimer til afvikling af byggesager, og så blev der sat skub i processen.

Alligevel ligger der aktuelt 100 sager på kommunens skriveborde, som hverken er visiterede eller gennemgået, og kombineret med et ansættelsesstop, betyder det, at et stigende antal ansøgere rykker for sagsbehandlingen.

Borgmester Thomas Adelskov (S) fortæller, at økonomiudvalget overvejer om ikke der skal lempes på ansættelses- og udgiftsstoppet og ansættes et hold eksterne konsulenter til at hjælpe.

»Vi har bedt administrationen om at komme med nogle overvejelser på, hvordan det her område kan håndteres fremadrettet. Måske en løsning kunne være i en periode, at benytte os af hjælp fra eksterne konsulenter, så vi kan få bugt med sagspuklen. Vi er jo en forholdsvis lille kommune, og vi kan ikke have alle kompetencer, så engang imellem må vi købe os til hjælpen. Det behøver jo ikke nødvendigvis være hos private firmaer, men det kunne være, at vi kunne lave et samarbejde med Holbæk og Kalundborg kommuner,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.