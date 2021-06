Fusionsskoler sætter fælles kurs

Trods et nationalt stop for fusioner mellem uddannelser er de to uddannelsesinstitutioner nemlig nærmest sikre på at få dispensation.

Det er ikke mere end godt et år siden, at Odsherreds Gymnasium ikke mente, at en egentlig fusion var ønskelig, men den holdning har siden ændret sig.

Det skyldes blandt andet udsigten til, at et faldende børnetal og dermed også et lavere elevtal betyder, at Odsherreds Gymnasium om få år risikerer at have under 300 elever, som er minimumsgrænsen for en attraktiv gymnasial uddannelse.