At sikre gode uddannelsesmuligheder er et fælles ansvar, og med en fusion bliver det muligt også i fremtiden, vurderer rektor Niels-Peter Babaloa Andersson. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Fusionsplaner: Fælles opgave at sikre uddannelser

Odsherred - 17. marts 2021 kl. 06:21 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Selvom intet er afgjort endnu, og der endnu ikke er indsendt en ansøgning til undervisningsministeriet, så er kursen sat mod en fusion mellem Odsherreds Gymnasium og EUC Nordvestsjælland, der har hovedsæde i Holbæk.

Som Nordvestnyt kunne fortælle tidligere på ugen, så mødes gymnasiets bestyrelse i dag for at konfirmere og underskrive beslutningen om at søge ministeriet om dispensation fra de nuværende regler, der spænder ben for en fusion.

Imens har rektor på gymnasiet, Niels-Peter Babalola Andersson fokus rettet mod fremtidens udbud af ungdomsuddannelser i Odsherred.

- Jeg har fokus på, at vi skal sørge for at der skal være gode uddannelser i Odsherred. Det er det helt afgørende. Nu skal vi igennem en proces sammen med EUC, og det kan vi se nogle rigtig gode visioner i, siger han som kommentar til planerne om fusion mellem gymnasiet og EUC Nordvestsjælland.

Kommunen har også været ude med en samstemmende støtteerklæring til fusionsplanerne.

Kommunen og Odsherreds Gymnasium samarbejder om at udbyde 10.GYM, som et tilbud til de grundskolelever, der ikke føler sig hel klar til at tage springet fra 9. klasse til 1.g.

Et samarbejde, der blev etableret som en del af frikommuneforsøget i 2011, men fortsatte efter frikommuneforsøget sluttede i 2016 og er nu en veletableret del af uddannelsestilbuddet i Odsherred.

Senere - i 2018 - kom hf med i porteføljen, og til sommer begynder de første hhx-elever - og nu en egentlig plan om at fusionere, for at nå i mål med visionen om Campus Odsherred.

- Jeg synes, at vi har haft en rigtig fin diskussion med Odsherred Kommune og EUC Nordvestsjælland om, hvad vi kan gøre for, at der fortsat er gode uddannelser i Odsherred og hvordan vi kan løfte eleverne. Det er vi fælles om, og det skal vi fortsat være. Uanset processen omkring ansøgninger om fusion, så vil vi gerne gøre noget sammen for at der er en god uddannelse, fastslår gymnasierektoren.

Odsherred Kommune er udfordret af faldende ungdomsårgange, hvilket på lang sigt kan have konsekvenser for uddannelsesudbuddet i kommunen.

På Odsherreds Gymnasium har den prognose givet anledning til panderynker i forhold til skolens økonomi og faglige udvikling.

Fusionen med EUC Nordvestsjælland vil kunne gøre ungdomsuddannelsestilbuddene i kommunen mere robuste og sikre, at der også i fremtiden er et solidt lokalt uddannelsestilbud i et attraktivt miljø til de unge, når ungdomsårgangene igen begynder at stige efter år 2025.