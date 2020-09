Fundraising slog fejl, så kommune giver hele beløbet til renovering af sportshal

Brugere af hallen, Nykøbing Sj. Tennisklub og Nykøbing IF, har været med på sidelinjen som rådgivere for at få løst de grundlæggende problemer og har beskrevet og indhentet håndværker-tilbud, der nu skal behandles af kommunen.

- Fra begyndelsen tilbød vi at finansiere en del af de 475.000 kr. Desværre har de to klubber ikke en ret stærk økonomi, og fundraisingen rendte ind i problemer. De fonde, vi søgte, kom nærmest enslydende med melding om, at de ikke giver penge til at renovere kommunalt ejede haller og multibaner.