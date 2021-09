Fuldt hus til teaterforenings kickstart: Kendt satiriker fik grinet frem

- Men I har mulighed for at blive de første i den nye teatersal nu på torsdag den 23. september, hvor Randers Teater kommer med den gribende forestilling »Forræder«. Den skal I bare se.

- Og I skal se den nye sal. Den er virkelig flot. Jeg har lige været et smut dernede. Jeg ved godt, at det har taget lang tid at bygge den, og I kommer til at betale den så rigeligt over skatten, men hold op hvor er det en flot sal. Bare ærgerligt, at jeg ikke selv skal spille i den lige nu, sagde morsomme Morild.