Fuldt fart til Fundsted

Trundholm Mosevej er en lille snørklet vej, hvor græsset kigger op gennem asfalten flere steder, og man skal køre med forsigtighed, hvis bilen ikke skal hoppe alt for voldsomt, når man kører gennem et af de større huller i vejen. Ikke desto mindre er der ved svinget ved en lille bro opsat en ny vejtavle, som gør travle gæster til fundstedet opmærksom på, at de skal holde farten under 50 kilometer i timen rundt i svinget. Umiddelbart efter ophæves fartbegrænsningen dog af et nyt skilt, så der må køres med 80 kilometer i timen.