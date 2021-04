Fuld mand smadrede cafémøbler

Søndag klokken 02.10 anmeldte en beboer i Algade, at der gik en mand frem og tilbage i gågaden i Nykøbing og kastede med cafémøbler. En patrulje kørte til Algade, hvor de traf en 36-årig mand fra lokalområdet, som kunne mistænkes for i spirituspåvirket tilstand havde forøvet hærværk på tre caféborde, som stod ud for Odsherred teater.

Den 36-årige vil senere blive præsenteret for et erstatningskrav for de ødelagte borde, og kan herefter forvente at høre mere når sagen skal afgøres.