Projektleder Signe Bæksted fra VisitOdsherred sørger for, at der igen kan findes pjecer og lignende ved diverse turistattraktioner. Her ses hun i Odsherred Zoo Rescue. Privatfoto

Fuld fart på turistinformationen

Odsherred - 15. juli 2021 kl. 08:57 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Det nye VisitOdsherred har travlt med at sikre information til de rekord-mange gæster, som besøger Odsherred denne sommer.

For præcis to uger siden overtog Geopark Odsherred ansvaret for turismen i Odsherred, og det velkendte VisitOdsherred blev genoplivet. Siden har de nye turisme-medarbejdere haft travlt med at sikre, at turisterne kan finde den information, du har brug for, når de besøger Danmarks største sommerhusområde.

-Alt tyder på, at vi kommer til at sætte ny besøgsrekord i 2021. Derfor har vores fokus været at sikre, at vores gæster får en god oplevelse, mere end at forsøge at tiltrække yderligere gæster. Så vi har brugt meget energi på at sikre informationer på hjemmeside, aktivitetskalender, sociale medier og pjecer, siger direktør for Geopark Odsherred, Morten Egeskov.

Én af hasteopgaverne for VisitOdsherred har været at genetablere turistinformationen på ca. 25 decentrale turistinformationer, hvor brochure-stativerne for en stund har været tomme. Projektleder Signe Bæksted fra VisitOdsherred har derfor i den sidste uge fået besøgt mange af Odsherreds attraktioner, og fortæller, at hun er blevet godt modtaget:

-Virksomhederne er glade for at få liv i turistinformationen igen, og fortæller, at der er meget stor efterspørgsel efter informationer. Samtidig er de glade for at se os så hurtigt efter etableringen af VisitOdsherred, siger Signe Bæksted, som dog ikke kan love, at alle har fået besøg.

-Det er gået stærkt, så hvis vi har overset nogen, må de endelig kontakte os hurtigst muligt, bemærker Signe Bæksted.