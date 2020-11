Se billedserie En begejstret Palle Graubæk viser et af de nye udsigtspunkter frem. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Fuglereservat udvides: Køer og heste skal hjælpe med naturpleje

Odsherred - 29. november 2020 kl. 21:17 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Naturstyrelsen har købt de to markarealer her, siger Palle Graubæk fra Naturstyrelsen Vestsjælland, og udpeger to store parceller på kortet over naturområdet ved Hov Vig, hvor fugle, dyr og mennesker i årevis har nydt naturen. I denne tid sker der dog ting og sager i fuglereservatet. Med købet af de to parceller på sammenlagt 140 hektarer, er der opstået nye muligheder for at gøre noget ekstraordinært for biodiversiteten og skabe et overdrev i det store naturområde.

- Alle ved vel efterhånden, at biodiversteten i Danmark er i krise. Vi har i mange år haft heste og kreaturer til at græsse herude om sommeren, og det har gjort, at græsset blev gnavet så langt ned, så der ikke var føde til bier og insekter, når vi nåede sidst på sommeren, fortæller Palle Graubæk.

Med de nye arealer vil man lukke op for helårsgræsning men med færre dyr, og samtidig sikre, at det ikke går ud over den offentlige adgang til Hov Vig.

- Der er jo folk, som er bange for køer, eller bliver trætte af, at træde i en kolort. De skal stadig kunne færdes her og være trygge, siger han.

Der bliver derfor oprettet lukkede vandrestier i hele området, samtidig med, at man gerne må gå eller ride igennem folde med køer eller heste - hvis man tør.

- Det vil ikke være aggressive dyr, som kommer til at gå her. Vi stiller krav til forpagterne om, at dyrene ikke er kontaktsøgende. De skal også være så vilde, som muligt, så de passer sig selv, siger Palle Graubæk.

Hov Vig har fået betydeligt flere besøgende under coronakrisen, og Naturstyrelsen havde da også planlagt et borgermøde, hvor man ville have fortalt om de nye planer for Hov Vig, men det satte forsamlingsforbuddet en stopper for.

- Det vigtigste budskab er, at man i fremtiden sagtens kan gå tur herude uden at møde en sur ko. Samtidig kommer der nogle fantastiske udsigtspunkter med borde-bænke-sæt, hvor man kan nyde udsigten og fuglelivet. Det bliver et fantastisk område, lover Palle Graubæk.