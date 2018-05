Frygter mulig drukneulykke: Redningsbåde og helikopter sendt ud

Klokken 18.39 lørdag aften fandt en anmelder tøj og sko på stranden ved Lynghusvej mellem Nykøbing og Rørvig.

Det skrivere Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Anmelderen oplyste at have fundet et komplet løbetøjssæt med sko til en kvinde, der var efterladt på stranden.

Anmelderen stod på stedet ialt 20 minutter - ingen at se i vandet. Ingen nøgle eller håndklæde ved tøjet, som er:

Løbebukser, grå t-shirt med blå ugle - tryk, løbe-bh og et par løbesko af mrk. New Balance. Billede af tøjet ses øverst i artiklens billedserie.

Politiet har undersøgt stranden uden at finde frem til en kvinde, der må formodes at have efterladt tøjet på stranden.

Grundet omstændighederne frygter politiet, at der kan være tale om en drukneulykke.

Der er sendt helikopter og redningsbåde til området for at søge i havet ud for Lynghusvej.

Politiet vil meget gerne i forbindelse med personer, der har en ide om, hvem tøjet tilhører.

Oplysninger til politiet på 114.