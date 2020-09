Odsherred Erhvervsforum frygter, at lang sagsbehandlingstid for byggetilladelser kan komme til at koste fyringer i byggebranchen. Foto: Helene Nielsen

Frygter fyringer i byggebranchen

Odsherred - 02. september 2020 kl. 08:19 Af Helene Nielsen

- Vi frygter, at der vil være entreprenører, som vil blive nødt til at sende medarbejdere hjem. Ikke fordi, der ikke er noget at lave, men fordi det tager op mod et halvt år, at få en byggetilladelse behandlet i Odsherred Kommune. Det er ikke rimeligt, siger Per Junge, som repræsenterer styregruppen for håndværk i Odsherred Erhvervsforum.

Interesseorganisationen går nu ud med et nødråb til Odsherred Kommune, fordi man har erfaret, at der trods lovning om en øget indsats for byggetilladelser, ikke er sket nok.

- Det er frustrerende som håndværker, at sidde med en fyldt ordrebog, og ikke kunne komme i gang med arbejdet, fordi der er flaskehals i kommunens sagsbehandling af byggetilladelser, siger Per Junge.

Han fortæller om en ansøgning om byggetilladelse, som blev afvist, fordi der i ansøgningen ikke var redegjort for VVS-installationer og kloakering.

- Sagsbehandleren havde så i farten ikke set, at der var tale om en tilbygning med to værelser til et sommerhus. Her skal der altså hverken lægges vand ind eller kloakeres. Men ansøgningen om byggetilladelse måtte alligevel starte forfra, siger Per Junge.

Odsherred Erhvervsforum er i dialog med kommunen.

- Vi så gerne, at man fra kommunens side lavede en form for barometer, hvor man som entreprenør eller borger kunne gå ind og se, hvor mange byggesager kommunen har liggende, og hvor lang tid sagsbehandlingstiden er, siger Per Junge.

Erhvervsforum har også foreslået kommunen, at man ved ukomplicerede byggeprojekter kunne hastebehandle ansøgninger, ved at lade det være op til entreprenøren, at overholde reglerne.

- Så kunne man give tilladelse, når der var bygget. Eller lave stikprøvekontrol efterfølgende. Det gør man i andre kommuner, men Odsherred Kommune mener det er ulovligt, siger Per Junge.

Odsherred Erhvervsforum mener den lange byggesagsbehandlingstid hæmmer vækst- og udvikling i kommunen.

- Måske har man en for firkantet procedure i kommunen. Hvis en medarbejder af og til ville tage telefonen, og give entreprenøren et kald, så gik det nok hurtigere. Vi stiller gerne fagpersoner til rådighed for vejledningsmøder i sagsbehandlerteamet, siger Per Junge.