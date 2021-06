Frygter forurening af Nekselø Bugt

Den anden spørger, John Erik, mente at borgmester Thomas Adelskov (S) enten talte mod bedrevidende eller usandt, da han, i forbindelse med den store fredningssag fra Veddinge Bakker, forklarede at et paragraf 34 forbud var midlertidig, fordi det, ifølge spørgeren, stred imod den kommunale administrations senere praksis.

Borgmesteren slog fast, at der intet er at udsætte på hans udsagn, for forbuddet var midlertidigt, og det fik spørgeren til at supplere med et spørgsmål om, at borgmesteren havde talt mod bedre vidende, hvilket blev besvaret med et fyndigt nej.