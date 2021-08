Se billedserie Biskoppen skal prioritere præsteresurserne, og det betyder, at nogle præster skal prædike i andre sogne. I Egebjerg har det givet anledning til bekymring. Foto: Preben Moth

Frygter færre gudstjenester i Egebjerg

Odsherred - 11. august 2021 kl. 17:30 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Formanden for sognerådet i Egebjerg Sogn, Per Kragh, opfordrer i sidste nummer af kirkebladet til, at flere bakker op om gudstjenesterne, når præster fra kirkerne i Vig og Nr. Asmindrup står for højmessen.

»I mine sorte øjeblikke frygter jeg den konsekvens af manglende fremmøde, at der vil ske endnu mere sammen(ned)lægning, og at vi ender med ud med færre gudstjenester i Egebjerg«, skriver Per Kragh.

Og menighedsrådsformanden er ikke den eneste, der frygter for fremtidens gudstjenester.

Et af sognebørnene, John Ellesø, er ikke tilfreds med den rotationsordning, der betyder, at præsterne i Egebjerg, Vig og Nr. Asmindrup prædiker i hinandens kirker.

- Det har ikke noget at gøre med, at de andre præster ikke er gode, men menigheden er jo vant til at Jens Michael Nissen står for gudstjenesterne i Egebjerg. Jeg forstår ikke, hvorfor det er nødvendigt at rotere præsterne på denne måde, og jeg savner noget mere information om, hvorfor det er sket. Jeg tror ikke, at det bare er et spørgsmål om, at vi skal vænne os til de to andre præster, siger John Ellesø.

Provst i Odsherred Provsti Karin Bundgaard Nielsen oplyser, at det er biskoppen, som har myndighed til at fastlægge pastoraternes rammer.

- I Roskilde Stift er biskop Peter Fischer-Møller meget opmærksom på ikke at dræne landsognene for præste- resurser, blot fordi sognene er tyndt befolket. Hans hovedfokus er at gøre præsteembedet i det enkelte sogn så meningsfyldt som muligt indenfor de økonomiske rammer, der er for den mulige præstenormering, fortæller Karin Bundgaard Nielsen og fortsætter:

- Med embedsledigheden i Vig Sogn sidste år betød det blandt andet, at biskoppen havde et særligt fokus på de tre midtersogne i Odsherred: Vig, Nr. Asmindrup og Egebjerg Sogne. Og efter en høringsperiode og samtaler med mig og alle menighedsråd besluttede biskoppen, at Vig Sogn blev et selvstændigt sogn med sine 2700 folkekirkemedlemmer, mens Egebjerg med ca. 1100 medlemmer og Nr. Asmindrup med ca. 900 medlemmer samles i et to-sogns pastorat, med et forpligtende samarbejde på tværs af sognene.

Der bor altså flere sognebørn i Vig Pastorat end i Egebjerg-Nr. Asmindrup Pastorat.

Fordeler indbyrdes

- Derfor har sognepræsten bosiddende i Egebjerg 25 procent forpligtelse til Vig Sogn og sognepræsten bosiddende i Nr. Asmindrup sogn 25 procent forpligtelse på den gejstlige betjening af fængslet i Nykøbing. De to præster i Egebjerg-Nr. Asmindrup Pastorat fordeler indbyrdes, og efter aftale med de lokale menighedsråd, gudstjenesterne i pastoratet mellem sig, fortæller Karin Bundgaard Nielsen, som videre oplyser, at biskoppens krav er, at der er gudstjeneste i hvert sogn hver søndag, eller mindst er én gudstjeneste i pastoratet hver søndag sammen med to månedlige hverdagsgudstjenester og på højhelligdage mindst én gudstjeneste i hvert sogn.

- Ønsker menighedsråd og præster en anden gudstjenesteordning, som eventuelt passer bedre til forholdene lokalt, skal de søge biskoppen, siger hun.

I Egebjerg -Nr. Asmindrup Pastorat har menighedsråd og præster valgt at holde gudstjeneste i hvert sogn hver søndag kl. 9.00 og 10.30 på skift i de to kirker. Ved ferie og fridage, hvor der også afløses til og fra Vig Sogn, vil der være én gudstjeneste i pastoratet. Karin Bundgaard Nielsen forventer, at Odsherred Provsti har gennemgået en strukturforandring, som holder et godt stykke frem i tiden.