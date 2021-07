Sagen er endnu ikke afgjort, men der er lokale protester mod planerne om at opføre en 42 meter høj mobilmast på Nørrevangsvej ved Rørvig. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Frygter antennemast højere end Frihedsgudinden

Odsherred - 06. juli 2021 kl. 06:40 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Kommer man til New York via søsiden, så kan man ikke undgå at se hende. Frihedsgudinden, ladet med symbolik og en imponerende statue, der med sine 46 meters højde troner på sin 47 meter høje sokkel.

Enhver, der med egne øjne har set statuen ved, at hun er virkelig høj.

I Rørvig er der ikke planer om at opføre en ny frihedsgudinde, men i over et år har der i kommunen ligget en ansøgning fra et mobilselskab om, at få lov til at opføre en 42 meter høj antennemast i gitterkonstruktion på Nørrevangsvej 115.

Masten er planlagt til at blive sat oven på en eksisterende 10 meter høj mast, og vil blive et pænt stykke højere end frihedsgudinden.

Egentlig var planen, at ansøgningen skulle være færdigbehandlet i juni, men på grund af sygdom hos sagsbehandleren er afgørelsen udskudt.

Risiko for helbredsskader hos naboerne, kompromitering af indflyvningsområde for andefugle og fiskehejre, negativ påvirkning af landskabsudtrykket, værditab på sommerhusene samt en overtrædelse af tidligere afgørelse i Naturklagenævnet.

Sådan lyder blot en del af kritikken fra de borgere, der har afgivet høringssvar i sagen.

Også foreningen Rørvig By og Land har protesteret over planerne, og i deres høringssvar, skriver de blandt andet, at:

»Det uforståelige er, at der som omtalt ovenfor ligger en mast kun ca. 150 meter væk, som TDC anvender, og som Telia/Telenor ansøger om at komme ind på... At give tilladelse til en mast 150 meter fra en anden udbyder strider helt mod Byrådets mål om at begrænse antallet af master.«