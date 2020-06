Ingen skumbad og ingen fælles aktiviteter på tværs af klasserne, når 9.klassernes sidste skoledag i næste uge. Foto: Marianne Nielsen

Frygtede eBoks-dimission for 9.klasserne

Odsherred - 16. juni 2020 kl. 12:21 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona spøger stadig i alle afkroge af Danmark. I næste uge tager årgang 2020 afsked med deres folkeskoletid, men det bliver på noget andre vilkår end årgangene før dem. For også her er der corona-retningslinjer at rette sig efter.

- Eleverne er jo rigtig kede af, at det ikke bliver som det plejer, men vi har prøvet at sætte det i perspektiv for dem. i yderste konsekvens var jeg jo bange for at der slet ikke blev nogen sidste skoledag og at de ville modtage deres afgangsbeviser i eBoks, og det havde været rigtig trist, fortæller afdelingsleder på Asnæs Skole, Birthe Sloth Nielsen, som i år sender 64 elever fordelt på tre klasser videre ud i livet.

En e-Boks-dimission bliver der heldigvis ikke noget af, men den traditionelle karamelkastning og samværet på tværs af klasser på plænen foran svømmehallen som sidste år, er stadig et no-go, så i stedet bliver afslutningen mere klasseopdelt.

- Hos os holder 9.klaserne sidste skoledag klassevis i nogle timer, og så har vi arrangeret rundbold kun for 9.klasserne mod et hold lærere, fortæller Birthe Slott Nielsen, afdelingsleder for 7.-9. klasse på Asnæs Skole .

Om aftenen er der dimission, men corona-retningslinjerne betyder, at kun to familiemedlemmer kan være med, når eksamensbeviserne overrækkes.

For Gym10-eleverne på Odsherreds Gymnasium bliver der også holdt dimission i næste uge. Det sker allerede mandag aften, hvor de dimitterer klassevis.