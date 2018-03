Fru Løvgrens næsvise datter takkede af

Se billedserie Godt det ikke er en fugl. Gitte Løvgren er panisk angst for fugle, og borgmesteren lovede at kommuenens gave hverken havde fejr eller klør. Foto. Mie Neel Foto: Mie Neel

Odsherred - 21. marts 2018 kl. 21:31 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Karaoke sammen med finske madammer, estisk folkedans, skrammel fra mange lande, en tur på et hotel, der mindede om et bordel og en gedigen fuglefobi. Afskedsreceptioner er ofte et sted, hvor der røbes ellers mere eller mindre skjulte sandheder om den person, som receptionen handler om.

Således også, da kommunedirektør, Gitte Løvgren, onsdag holdt afskedsreception i Odsherred Kommunes rådhus` kantine.

Borgmester Thomas Adelskov (S) slog, før han fortalte anekdoter fra deres fælles besøg i Estland, fast, at diekktøren vil blive savnet, og samme toner lød fra socialudvalgets formand, Arne Mikkelsen (SF), der slog fast, at hun har været en god kammerat, og at han er glad for, at hans børnebørn bor i Ringsted Kommune, hvor Gitte Løvgren fra den 1.april skal være direktør for børn- og skoleområdet.

Kommunaldirektør Claus Steen Madsen havde været i de gamle gemmer, hvor han havde fundet Gitte Løvgrens jobansøgning, som han kaldte meget lang, og så slog han fast, at han endnu ikke ved, om han vil savne de mange aparte øvelser, som Gitte Løvgren har sørget for akkompagnerer direktionens sociale arrangementer.

Veninden Lis Johansen holdt en tale, hvor hun erkendte, at venskabet med Gitte Løvgren og deres private rejser, havde fået hende til at indse, at der findes meget hårdtarbejdende kommunalt ansatte.

Gitte Løvgren sagde blandt andet, at når man som hun er født i Odsherred, så bringer man mange historier med sig, og helt tilbage fra en episode på en af hendes første besøg på et plejecenter, hvor en af beboerne ikke anerkendte, at hun var direktøren, for hun kendte hende jo som Fru Løvgrens næsvise datter, har hun vidst, at skulle hun skabe en ny fortælling om sig selv, så var hun nødt til at drage til en anden kommune.