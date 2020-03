Frømandskorpset manøvrerer uden om corona

»Vi forbereder os, så vi kan navigere uden om, og vi kan garantere, at vi altid vil kunne stille et beredskab. Det betyder blandt andet, at vi gør meget i frømændenes personlige adfærd. En af de vigtigste foranstaltninger, er, hvordan man gebærder sig, og i dansk kultur giver man hånd, men det gør vi ikke længere. Det handler også om at holde ti skridts afstand og være ekstra opmærksom på at vaske hænder. På den måde kan vi tage trykket ud af ligningen, og det er halvdelen af løsningen. Den anden halvdel handler blandt andet om, hvor man befinder sig, og det er vi meget opmærksomme på. Men igen, vi tager briefingen meget alvorligt, og vi gør vores for at løfte opgaven,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.