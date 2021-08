Kajta Marcussen, tv., fik tidligere på måneden mulighed for at fortælle forsvarsministeren om det store arbejde hun er med til at lave i Frømandskorpsets pårørendeforening. Foto: Forsvarsministeriet Foto: Stine Tidsvilde

Send til din ven. X Artiklen: Frømandskorpset holdt fest for familien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frømandskorpset holdt fest for familien

Odsherred - 24. august 2021 kl. 06:55 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

I lørdags var der fest på Kongsøre, Frømandskorpsets base.

Cirkus, medaljeoverrækkelse og en masse fest og farver var der skruet op for. Og der var fyldt godt op, for 450 var mødt frem. Alle børn, kærester, koner eller mænd til Frømandskorpsets ansatte.

Arrangementet stod Frømandskorpsets sociale netværk for, og formanden Katja Marcussen, slår fast, at formålet var at give særligt de ansattes børn en forståelse for, hvad det er for en arbejdsplads, der lægger beslag på en stor del af primært deres fædres tid.

Frømandskorpsets chef, Jens Bach, er svært begejstret for pårørendearbejdet.

»Deres arbejde er jo noget af det jeg som chef lukrerer på, for når en frømand tager ud, og han ved, at der er ro på hjemmefronten, så er han fokuseret på opgaven, og sandsynligheden for at han kommer uskadt hjem er mange gange større, end hvis han går og bekymrer sig over, at der er noget derhjemme, der »brænder.« Man kan ikke være to steder mentalt, hvis man skal yde på topniveau,« siger han.

Katja Marcussen fortæller, at netværket har en særdeles vigtig funktion, for der er ikke mange som forstår, hvad det vil sige at være gift med en, der arbejder i Frømandskorpset.

»Man har mange afsavn, og de egentlige udsendelser er næsten de nemmeste. Der ved man, at han er væk i en bestemt periode, men det er mere det, når han ringer og siger, at han altså ikke lige kommer hjem i dag, og ikke ved, hvornår han kommer hjem, der er svært. Det er en livsstil at være ansat i Frømandskorpset, og det kræver altså nogle sindssyg seje damer på hjemmefronten, der strækker sig meget langt, før man beder om hjælp. Det vigtige er at vi hjælper til, at der ikke skal vælges mellem job og ægteskab,« siger hun.