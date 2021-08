Se billedserie Frømandskorpsets chef, jens Bach, glæder sig over, at de er kommet i gang med deres store udvidelsesplaner. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Frømændene er klar til at udvide

Odsherred - 17. august 2021 kl. 13:51 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Den maritime specialoperationsstyrke, Frømandskorpset, i Kongsøre, er over de senere par år blevet udvidet. Ikke alene har milde politiske vinde betydet øgede bevillinger og dermed flere frømænd til korpset, men også minørtropperne og andre operatører er kommet til, og det betyder at de mange soldater og hjælpefunktioner er ved at vokse ud af området.

Derfor glæder det Frømandskorpsets chef, Jens Bach, at der nu er givet grønt lys til en større udvidelse til nye lagerfaciliteter, for de er ved at løbe tør for lagerplads til deres dyre materiel.

Fase èt i det store anlægsprojekt er gået i gang, og et tre hektar stort skovområde op til de nuværende faciliteter i Kongsøre Skov, er allerede blevet fældet, og Jens Bach, håber, at de ved udgangen af 2022 kan krydse af ved rydning af området, opsætning af hegn, etablering af grusparkeringsområde samt transportvej, men hvornår lagerfacilietterne står endeligt færdig, ved han ikke.

»Nu er selve projekteringen gået i gang, men det bliver selvfølgelig prioriteret i forhold til alle forsvarets projekter, og der er mange, og hvornår vi kommer med i den store prioriteringsmatrix handler også om, at der skal være håndværkere og projektledere til det. Lige nu sker der så meget i Forsvaret, at der ikke er flere ledige projektledere, men så væbner vi os bare med tålmodighed. Nu er vi i gang, og det er det vigtigste,« siger han.

Da forsvarsminister Trine Bramsen (S), i sidste uge var på lynvisit på Konsøre, slog en af de soldater hun mødte fast, at Kongsøre er en knaldgod lokalitet, som opfylder Frømandskorpsets behov, og at frømændene helst vil blive i Kongsøre, slog en anden fyndigt fast ved at sige:

»Vi vil fucking ikke til Karup.«

Odsherred Kommunes borgmester, Thomas Adelskov (S) er glad for udsigten til, at Frømandskorpset udvider deres område.

»En eventuel udvidelse på stedet handler ikke så meget om, hvor vidt de bliver, men om at der lægges flere funktioner til Kongsøre. Vi er rigtig glade for Frømandskorpset i kommunen, og vi har et rigtig godt samarbejde, og vi er selvsagt glade for at have de statslige arbejdspladser i kommunen,« siger han.