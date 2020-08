Frømænd bryder tavshed og forsvarer chefen

Frømandskorpsets operative medarbejdere, i Kongsøre, har efter adskillige historier i forsvarsmediet Olfi om embedsmisbrug, fester med strippere og ulovlig brug af forsvarets faciliteter hos frømandskorpset, sendt en offentlig meddelelse som Danmarks Radio har bragt sammen med et interview med en frømand. Medarbejderne fra Kongsøre slår fast, at de ikke kan genkende billedet af et korps i forfald, og de skriver, ifølge DR, at frømandskorpset er en god arbejdsplads for Langt de fleste Medarbejdere.

I den usædvanlige meddelelse fra et korps, der sjældent lader sig interviewe, skriver medarbejderne, at arbejdspresset har været meget stort i 2019, og at nogle medarbejdere har Været præget negativt af dette.

Medarbejderne udtrykker stor kritik af, at et billede fra en intern personalefest, hvor der, imod forsvarets regler, var hyret en stripper, er blevet sendt til Olfi, og at netmediet har valgt at bringe billedet.

Forsvarets anklager, auditøren, har i flere måneder undersøgt sagerne fra frømandskorpset, men er endnu ikke nået til en afgørelse af om der er sket noget ulovligt hos frømændene på Kongsøre.