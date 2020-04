Frivillige fra Unnerud Brolaug, blandt andre Klaus Bondam (tv.), mødtes i fredags for at stille broen op i vandkanten. Privatfoto

Frivillige i aktion: Badebroen er tilbage

Kommunens Team Nyttejob, der plejer at vedligeholde broen, nåede at renovere to af bro-fagene - men da afdelingen blev sat på pause ved corona-nedlukningen af Danmark den 10. marts, måtte bro-lavet selv i gang med at udskifte og male træværk i de sidste 12 bro-fag.