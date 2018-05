Vig Festival må bruge 150.000 kroner på at hyre Dansk Røde Kors til at stå for Plasterstuen. (Arkiv)

Frivillige i Plasterstuen sagde stop

Odsherred - 08. maj 2018 kl. 11:50 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var den mere eller mindre faste stab af frivillige læger og sygeplejersker gennem 15 år i Plasterstuen, der for et par måneder siden trak sig, og dermed satte Vig Festivalen i bekneb for sundhedspersonale til sommerens musikfest.

Vig Festival har i stedet måtte tage af 150.000 kroner overskuddet, der normalt fordeles til foreningerne, og hyre Røde Kors til at stå for behandlingerne i plasterstuen på festivalpladsen og akutteltet på campingområdet.

Nye krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed omkring registrering af behandlingssteder på festivaler, betyder blandt andet, at der skulle nedskrives instrukser for alle typer behandlinger - lige fra hovedpine til snitsår og mere livstruende situationer.

- Samtidig skulle en enkelt læge være ansvarlig. Stå på mål for alt det vi laver i vores sundhedsfaglige set-up og sætte sin autorisation på spil. Og det betyder, at vi ikke kan finde en læge, der vil stille sin professionelle faglighed på vippen i et frivilligt set-up, forklarer Kenneth Ravn, sikkerhedschef på Vig Festival og erkender, at man for de 150.000 kroner ikke får det samme servicenivau med Røde Kors, som man har været vant til.

- Vi har haft et meget højt kompetenceniveau, og det har vi ikke råd til at opretholde. Vi er glade for samarbejdet med Røde Kors, men serviceniveauet bliver lavere. Der vil være flere ambulancekørsler eksempelvis. De kan godt levere det, men vi har ikke råd til det, uddyber sikkerhedschefen og sammenligner den indkøbte service med det Røde Kors leverer til Roskilde Festival.

- Så det er ikke fordi vi ender et dårligt sted. Vi var bare et bedre sted før, siger han.

Hos Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at det er nyt, at festivaler nu skal registrere sig, når de har en stor samarit-afdeling. Så skal sundhedspersonerne føre journal, ligesom de skal, når de arbejder alle andre steder. Regler trådte i kraft ved årsskiftet, så styrelsen kan føre tilsyn med behandlingssteder.