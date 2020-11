Alice Faber, kunstner og tidligere socialchef, er formand for Foreningen Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner, og modtog på foreningens vegne årets Kulturpris. Foto: Mik

Frivillige formidlere vinder ærefuld pris

I årevis har de frivillige medlemmer af Foreningen Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner arbejdet for at formidle og støtte kunsten på Malergården i Plejerup og Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs.

Indsatsen og det kontinuerlige arbejde med at udbrede kendskabet til de mange kunstnere, der er repræsenteret på kunstmuseet og på Malergården, er nu blevet belønnet med tildeleing af årets Kulturpris, uddelt af formanden for Kultur og Folkeoplysningsudvalget Gitte Hededam (S) på vegne af Odsherred Kommune.

Overrækkelsen blev holdt i et lokale i Ungehuset i Asnæs i forbindelse med den corona-tilrettede prisfest Odshædring.

Foreningen arrangerer spændende kunstforedrag, kunstture og kunstrejser. Seneste initiativ fra foreningen er udgivelsen i 2020 af bogen »Kvindelige kunstnere i Odsherred gennem 100 år." Kunsten er et af Geoparkens temaer og bogen beskriver både kvindelige kunstnere, hvis værker er på Odsherreds Kunstmuseum og et udvalg af levende kvindelige kunstnere både malere, vævere og keramikere. Ved at sætte fokus på kvinderne blandt kunstnere i området - både historisk og nutidigt - bidrager bogen med nye aspekter til egnens kunsthistorie, Danmarks fjerde kunstnerkoloni«, lyder skudsmålet i indstillingen.