Frivillige: Ingen bil, ingen møbelgenbrug

Odsherred - 21. februar 2018 kl. 12:02 Af Marianne Nielsen

Uenigheder mellem hovedkontoret og de frivillige i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Asnæs, betyder at butikken pt. er lukket. I sidste uge lagde 14 frivillige deres nøgler og satte et »lukket« skilt på døren efter et møde mellem de frivillige og daglige ledelse på den ene side og en repræsentant fra hovedkontoret.

Nogle af de frivillige fortæller til Nordvestnyt, at sagens kerne, var og er en varebil, til fragt af møbler og større ting til butikken. Den kunne butikken i Asnæs ikke få bevilget, og de frivillige vil ikke selv lægge bil til.

Den forrige leder af butikken kørte i egen bil rundt og hentede genbrugsgenstande, men den mulighed har det nuværende team i butikken ikke, og bad derfor hovedkontoret om en bevilling.

- Men der blev ikke rigtig lyttet til hverken vores ledere eller os andre. På det møde var det som om, hende fra hovedkontoret ikke rigtig havde en fornemmelse for at det var frivillige hun arbejdede med, forklarer Heide Gravesen, som har været frivillig i seks-syv år.

Uenigheden om bilen fik de to nuværende daglige ledere til at sige stop, og på mødet fik Heide Gravesen indtrykket af, at hovedorganisationen havde andre planer med butikken, måske endda nedlægge den.

Dermed stod de frivillige uden daglig ledelse, uden bil og en følelse af manglende opbakning.

- Så vi blev enige om, at lukke butikken. Det var der jo ingen grund til at vente på, fortæller Heide Gravesen.

Siden mødet har otte af de 14 frivillige tilkendegivet, at de gerne vil fortsætte som frivillige, når hovedorganisationen har fået klarhed over fremtidsplanerne for butikken. Det oplyser genbrugskonsulent for distrikt Sjælland Nord, Amalie Lind til Nordvestnyt.

Hun ærgrer sig over, at bil-problematikken gik i hårdknude.

- Men der var simpelthen ikke råd til at købe den store varebil, de havde foreslået. Det er ærgerligt, men jeg kan ikke forsvare, at tage penge fra nødhjælpen til en bil, fortsætter Amalie Lind.

På et møde i næste uge, vil de frivillige få en briefing om planerne for butikken.