Fritidsfisker fløjet mod Rigshospitalet

Kort efter klokken 15 i dag afsluttede forsvarets redningshelikopter og Vestsjællands Brandvæsen den redningsaktion og eftersøgning af en forlist fritidsfisker i vandet ud for Klint i Odsherred. Manden blev fundet af redningshelikopteren, og hejst ombord, og herefter fløjet mod Rigshospitalet. Midt- og Vestsjællands politi kunne ikke oplyse noget om mandens tilstand.

Det var fritidsfiskerens familie, som slog alarm i dag ved 13-tiden, fordi fritidsfiskeren ikke var kommet hjem til den aftalte tid, efter at have været ude på havet siden klokken 07.15 i morges. Mandens jolle blev senere fundet drivende rundt i Nyrup-bugten ud for Klint.