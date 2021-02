Fritidsborger fik den til Asnæs: Skulptur af en af »De unge vilde« er røget i skammekrogen

Se billedserie Billedhugger Morten Strædes to meter høje skulptur »Dagens Galskab« står helt galt anbragt i Kulturhus Aksen i Asnæs, presset ind i et hjørne. Privatfoto

Odsherred - 09. februar 2021 kl. 21:13 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Billedhugger Morten Strædes to meter høje skulptur »Dagens Galskab« er galt placeret i en krog i Kulturhus Aksen i Asnæs og skal måske flyttes fra foyeren til et nyt opstillingssted.

I foyeren står skulpturen, der kræver god plads omkring sig for at komme til sin ret, skubbet ind i et hjørne.

Som en kæmpe-støvsuger, der lige mases væk, når der kommer gæster. Men nu åbner biblioteks- og kulturhusleder Jesper Bertelsen for en snak om, at skulpturen måske bør have et nyt hjem.

- Jeg har svært ved at finde en passende placering til skulpturen her i Aksen. Den står bare og støver til. Den kommer slet ikke til sin ret i foyeren, og her er der jo også andre planer med at lave »Bay's Café«. Der er heller ikke plads til skulpturen inde på selve biblioteket.

- Så - hvis der er andre, der har lyst og plads, så sig til? lyder det fra biblioteks- og kulturhuslederen.

»Dagens Galskab« blev opstillet i 2010, efter at Fritidsborger havde lånt den i Statens Kunstfonds Arkiver.

Den er udlånt frem til 2030 og overgår herefter til eje.

Ved afsløringen i 2010 håbede Morten Stræde, der i 1980'erne var tilknyttet bevægelsen »De unge vilde, at skulpturen havde fået en blivende plads i Aksen efter en omtumlet tilværelse.

Skulpturen blev kreeret i 1987 til udstillingen »Skulpturens tid« på Sophienholm og skulle senere transporteres til en udstilling i Stockholm.

Undervejs væltede den og gik i stykker.

Det er faktisk den renoverede støbeform, som står i Aksen i Asnæs.

Den abstrakte skulptur er udført i sort plast og rummer i sit formsprog en brydning mellem stram struktur og frit bølgende figurer. Om kampen mellem orden og kaos.

- Man kan mene mange ting om skulpturen, men det kan godt være, at den nu skal ud og gøre gavn et andet sted, siger Søren Myrup fra Fritidsborger.

- Jeg kan personligt rigtigt godt lide skulpturen, men den tager meget plads i foyeren i Aksen, og der vil vi jo gerne gøre noget andet nu med »Bay's Café«. Vi vil kunne få flere siddepladser i caféen, hvis skulpturen holder flyttedag.

- Vi har endnu ikke tænkt på et andet sted, men det må vi finde ud af: Om der er et andet sted indendørs i Asnæs eller i kommunen, hvor den kan stå flot. Et stort rum, hvor den kan få den plads, den fortjener, siger Søren Myrup.

- Lige nu står den skubbet helt ind i hjørnet. Det er ikke værdigt, mener han.

Biblioteks- og kulturhusleder Jesper Bertelsen har udtrykt ønske om at få opstillet en skulptur på bibliotekstorvet ved p-pladsen mod Asnæs Centret.

Men Morten Strædes skulptur i tynd plastik-skal kan ikke tåle at stå udenfor.

- Det kan godt være, at vi nu skal have en snak med Statens Kunstfond om, hvor skulpturen vil kunne stå. Måske kan vi pege på et andet offentligt sted i Odsherred, og ellers må den tilbage til museets samling, siger Søren Myrup.