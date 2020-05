Friskoleleder på Vallekilde-Hørve Friskole, Bo Espersen, er klar med en plan for genåbning af skolen for de ældste elever. En plan, der er lige så kreativ, som de gækkebrevs-hilsner han fik fra eleverne i påsken 2019. Privatfoto.

Friskoleleder: Vi er klar med en genåbingsplan

Rundt om i skoleverdenen forbereder man sig på at statsminister Mette Frederiksen trykke på genåbningsknappen og lader de ældste elever komme tilbage til klasseværelserne i et eller andet omfang.

I Vallekilde har friskoleleder Bo Espersen i dag skrevet til forældrene, om de planer der er for indslusningen af eleverne fra 6.-9.klasse.

Overfor Nordvestnyt uddyber han, at

- I de første dage kommer det meget til at handle om at sikre at de mødes fysisk, så de sociale trivsel bliver genetableret.