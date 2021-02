Skoleleder på Vallekilde-Hørve Friskole regner ikke med, at lærerne selv skal stå for at teste kollegaerne. Foto:

Send til din ven. X Artiklen: Friskole regner ikke med selvtest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Friskole regner ikke med selvtest

Odsherred - 08. februar 2021 kl. 12:07 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Fredag kom der en udmelding fra Kommunernes Landsforening om, at friskoler selv skal stille personale til rådighed, som kan oplæres i at pode kollegaerne for corona. Formanden for friskolernes landsforening, Friskolerne, Peter Bendix Pedersen, skrev fredag ud til samtlige medlemmer, og advarede om beslutningen, som Friskolerne ikke er begejstret for.

- At teste personale, der arbejder i frontlinjen er en fælles opgave, som skal varetages over for alle borgere, og ikke være afhængig af, hvorvidt borgeren arbejder på den ene eller anden type skole, skrev Peter Bendix Pedersen.

Skoleleder på Vallekilde-Hørve Friskole, Bo Espersen, forventer dog ikke, at det bliver relevant med lærer-uddannede podere på friskolerne i Odsherred Kommune.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at lærerne skulle stå og pode hinanden. Med mindre der kom en ny type test, hvor man kunne gøre det selv, så tror jeg ikke det bliver relevant. Jeg går også ud fra, at vi fortsætter det gode samarbejde, hvor bookning af straks-test koordineres med Odsherred Kommune, siger Bo Espersen.

Skolen har allerede haft et testprogram kørende et stykke tid, fordi der også er børnehave på skolen, som ikke har været lukket ned.

- Vi har en dialog med Odsherred Kommune, og jeg går da ud fra, at friskolerne bliver behandlet på lige fod med andre skoler, siger Bo Espersen.