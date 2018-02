Friskole er på vej mod konkurs

Han har sendt en orientering til forældrene til de 40 elever og til personalet om, at friskolen ikke længere kan betale løn og andre udgifter, og at sagen er overgivet til Skifteretten.

Elever og personale møder - på grund af konkursbegæringen - ikke op på friskolen på mandag, og forældrene skal nu ud for at finde en anden friskole til børnene eller en plads i en folkeskole.

- I oktober-november sagde banken nej til at fortsætte. Siden har jeg undersøgt forskellige muligheder, men det er umuligt at få lov til at låne penge, når man kun kan præsentere et regnskab med underskud på omkring 200.000 kroner måned for måned. Der er simpelthen for få elever, og der er ikke udsigt til flere, som situationen er på skoleområdet i Odsherred lige nu.