Friske majs smager af lidt mere

I majsmarken gemmer familien Larsen fra København sig. De er i sommerhuset ved Ordrup i denne uge, og det er lidt af et scoop for børnene, at komme med ud at høste. Emma, Johan og Benjamin har først været forbi gulerods- og kartoffelmarken, hvor der er blevet trukket grøntssager op.