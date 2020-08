Friske dronefotos af udsmykning i Solvognens mose

I øjeblikket er en stor landskabs- og kunstinstallation ved at blive færdiggjort i Trundholm Mose for at markere Solvognens fundsted.

De to fire høje og 10-14 meter lange portaler, forbundet med et snoet sti-system, udsmykkes med relieffer i udskåret cortenstål - den ene med abstraktioner over bronzealderens sol-kult-dyrkelse, hvor solen blev trukket gennem døgnet af forskellige dyr, for til sidst at blive trukket op på himlen af den hellige hest.