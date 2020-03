På Center for Våben melder kommandørkaptajn Søren Rugaard-Larsen, at de har tagetd eres forholdsregler, og er klar til at bistå forsvarets øvrige enheder.

Fremmede både meldes til politiet

I weekenden valgte regeringen at lukke landets grænser som et led i inddæmningen af det corona-udbrud, der har lammet det danske samfund.

»Så længe landets grænser er lukkede vil fartøjer under udenlandsk flag blive noteret og anmeldt til politiet, som har ansvaret for en eventuel returnering.Havnens personale er opmærksomme på dette på deres daglige runderinger,« sige rhan til Nordvestnyt

På Gniben ligger Center for Våben, hvor søværnet får uddannet deres personale i blandt andet krigsskibenes våbensystemer, og her er der også skræpet fokus på, at det operative beredskab skal bevares, og centerets chef, kommandørkaptajn Søren Rugaard-Larsen, slår fast, at de er klar til deres opgave, selvom corona-udbruddet også har ramt deres måde at organisere arbejdet på.