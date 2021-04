Fredningssag: Borgmester trækker i nødbremsen

Lørdag skrev Nordvestnyt om hvordan en fredning vil betyde, at lodsejere i området ikke kan få lov til at give deres kvæg tilskudsfoder i de perioder, hvor der ikke er græs nok på bakkerne. Lodsejere i området er bekymrede for, at en fredning af området i virkeligheden vil komme til at slide på naturen, frem for at beskytte den.